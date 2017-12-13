Ильхам Алиев: США должны пересмотреть свое решение по Кудсу

2017-12-13 17:00 | www.oxu.az | 3

«Несмотря на принципы международного права и резолюции СБ ООН, признание президентом США Кудса столицей Израиля и его решение о переносе посольства в этот город вызывает у нас серьезную обеспокоенность. Это решение может негативно сказаться на справедливом и всестороннем урегулировании палестино-израильского конфликта, привести к опасным последствиям на Ближнем Востоке. Считаем, что США должны пересмотреть свое решение».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом во время выступления на чрезвычайном саммите ОИС по вопросу Иерусалима (Кудса) в Стамбуле сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он отметил, что Азербайджан последовательно поддерживает мирный путь решения палестино-израильского конфликта, решение на основе принципа двух государств вопроса Восточного Иерусалима в качестве столицы Палестины:

«Несколько лет назад с целью оказания помощи Палестинскому государству Азербайджан организовал учредительную конференцию Исламской сети финансовой безопасности и донорскую конференцию для поддержки развития города Кудс (Иерусалим).

В июле 2017 года в Азербайджане была проведена международная конференция по вопросу Кудса с участием Комитета ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа, Координационного офиса ООН по гуманитарным вопросам, ОИС, различных неправительственных организаций и гражданского общества. На конференции было принято заявление, осуждающее оккупацию Восточного Иерусалима и ограничения на посещение верующими мечети Аль-Акса. Мы, как всегда, и сегодня рядом с палестинским народом. Азербайджан вносит большой вклад в дело исламской солидарности. Наша страна является активным членом Организации исламского сотрудничества. По инициативе Азербайджана были созданы Молодежный форум ОИС, Центр труда ОИС и Ассоциация журналистов стран-членов ОИС. В 2017 год в Азербайджане был объявлен «Годом исламской солидарности». Азербайджан в первых рядах стран, активно борющихся с исламофобией. В 2017 году в Азербайджане были проведены IV Игры исламской солидарности. Этот замечательный праздник спорта, дружбы и братства еще раз показал всему миру, что Ислам - это религия мира, милосердия и равенства. Еще одной возможностью для укрепления сотрудничества и взаимной поддержки станет предстоящая в Баку в этом месяце международная конференция, посвященная празднованию «Года исламской солидарности».

И.Алиев отметил, что этот саммит, который проводится по инициативе президента Турции, является очередным проявлением вклада Турции в дело исламской солидарности.

Э.Ш.

