Банки приобрели ноты Центробанка Азербайджана на более чем 147 млн манатов

2017-12-13 18:51 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) в среду провела очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 300 миллионов манатов со сроком обращения в 28 дней, сообщает БФБ.

Согласно информации, спрос в ходе аукциона был почти вдвое меньше предложения - банки подали заявки на 147,36 миллиона манатов.

Заявки были представлены в ценовом диапазоне 98,8472 маната (при доходности в 14,99 процента) и 99,2278 (10,01 процента). Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 98,8472 (14,99 процента), средневзвешенная цена установлена Центральным банком в 99,0443 маната (12,41процента).

Последний срок оплаты по нотам – 10 января 2018 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.