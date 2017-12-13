Повышение ставки ФРС не повлияет на курс маната к доллару (Эксклюзив)

2017-12-13 19:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Повышение ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США не повлияет на обменный курс маната по отношению к доллару, считает главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.



"Я не думаю, что ситуация на рынке и происходящие изменения повлияют на обменный курс маната на данном этапе из-за существующего нового полуфиксированного обменного курса, который будет стабилен до тех пор, пока цены на нефть будут сохраняться на относительно высоком уровне", - сказал Харди Trend в понедельник.

При этом, эксперт выразил уверенность в том, что ФРС повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов в ходе очередного заседания, которое пройдет 13 декабря.

"Рынок, в том числе и Saxo Bank почти на 100 процентов уверены в том, что ФРС повысит ставку на 25 базисных пунктов - до уровня 1,25-1,5 процента годовых. При этом назначение Джерома Пауэлла на пост председателя ФРС не повлияет на это решение, так как он начнет исполнять свои обязанности с февраля следующего года", - отметил Харди.

Эксперт считает, что решение регулятора не приведет к каким-либо серьезным изменениям, как на валютном, так и на сырьевом рынке, так как повышение ключевой ставки является ожидаемым.

"Не думаю, что решение ФРС вызовет "удивление" со стороны рынка. В конце-концов решение о повышении ключевой ставки является вполне ожидаемым, а руководство ФРС приступит к исполнению обязанностей в феврале 2018 года. Я думаю, что ФРС просто реагирует на поступающие экономические данные – если мы посмотрим на условия финансирования, то они стали еще более упрощенными, чем во время последнего повышения ставок. Таким образом, принятое на этой неделе решение, вероятно, не приведет к резким колебаниям цен на товары и нефть. Они в большей степени будут обусловлены фундаментальными факторами спроса и предложения, а также нестабильностью геополитической ситуации в последнее время. Поэтому все сказанное Джанет Йеллен в ходе ее последней пресс-конференции в должности председателя ФРС будет рассматриваться как установление ее наследия, а не как то, что имеет непосредственное отношение к ФРС в 2018 году, так как с февраля нас ожидает совершенно новый регулятор [в плане руководства]", - сказал Харди.