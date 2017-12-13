У Федаи Лачын нашли болезнь

2017-12-13 17:07 | www.oxu.az | 4

"Певица Федая Лачын подаст апелляционную жалобу на решение Насиминского районного суда".

Как передает Oxu.Az, об этом Trend сказал адвокат Тюркель Сулейманлы.

По его словам, Ф.Лачын болеет гепатитом C:

"Пребывание в изоляторе плохо влияет на ее здоровье, ей опасно оставаться в тюрьме. Поэтому мы подадим апелляционную жалобу. Если нашу жалобу не обеспечат, мы обратимся по поводу перевода Федаи ханум в лечебное учреждение. Федаи ханум сама пришла на следствие и была задержана. Она не уклонялась от следствия и не может повлиять на него".

Отметим, что сегодня в Насиминском районном суде было рассмотрено ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест для Федаи Лачин. Суд ходатайство не обеспечил.

Э.Ш.

