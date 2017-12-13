Президент: Разрушающая мечети Армения не может быть другом мусульманских стран

2017-12-13 17:15 | www.oxu.az | 5

«Хочу выразить благодарность Организации Исламского сотрудничества, членам ОИС и мусульманским обществам мира за справедливую поддержку Азербайджану в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Более 20 лет Армения держит под оккупацией 20 процентов нашей территории, включая нагорно-карабахский регион Азербайджана и 7 прилегающих к нему районов.Нагорный Карабах является исконно исторической землей Азербайджана. В результате армянской агрессии более 1 млн азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев покинули места проживания. Оккупированные земли были разграблены, была совершена этническая чистка. Армения уничтожила мечети и все исламские памятники культуры».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на проходящем в Стамбуле саммите ОИС по вопросу Иерусалима.

Глава государства отметил, что наряду с этим Армения намеревается наладить дружественные отношения с различными мусульманским странами.

«Это самое большое лицемерие. Мусульмане мира должны знать, что разрушающая мечети Армения не может быть другом мусульманских стран.

В 1993 году СБ ООН принял 4 резолюции, требующие немедленного, полного и безусловного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных азербайджанских территорий. Однако Армения отказывается их выполнять. ОИС и другие международные организации приняли идентичные резолюции и решения. Азербайджан никогда не смирится с армянской оккупацией, конфликт должен быть решен в рамках признанных на международном уровне границ и с учетом территориальной целостности Азербайджана», - подчеркнул президент Ильхам Алиев.

Э.Ш.

