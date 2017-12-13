Узбекистан и Кыргызстан подписали ряд документов

2017-12-13 19:10 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев после переговоров в расширенном формате подписали в среду Совместное заявление.

Напомним, что президент Кыргызстана прибыл сегодня в Ташкент с двухдневным визитом.

Также были подписаны следующие документы: Программа между правительством Республики Узбекистан и правительством Кыргызской Республики об экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве на 2018-2021 годы; Соглашение между таможенными ведомствами об организации упрощенного порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств (Упрощенный таможенный коридор); Договор о научно-техническом сотрудничестве между Академией наук Республики Узбекистан и Национальной академией наук Кыргызской Республики; План мероприятий по сотрудничеству между министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан и министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2018 год; Соглашение о сотрудничестве между Федерацией профсоюзов Узбекистана и Федерацией профсоюзов Кыргызской Республики; Меморандум о взаимопонимании между Центральным Советом Союза молодежи Узбекистана и Государственным агентством по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве Кыргызской Республики.

На переговорах с участием официальных делегаций основное внимание уделялось дальнейшему развитию политического, торгово-экономического, транспортно-коммуникационного, банковско-финансового, научно-технического, культурно-гуманитарного и межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном, укреплению связей в сфере промышленности, сельского и водного хозяйства, туризма и других направлениях.

За последнее время товарооборот между двумя странами стремительно растет: за январь-ноябрь текущего года он вырос более чем на 56 процентов и достиг 235 миллионов долларов.

Однако, как отмечалось на переговорах, это не отражает реальные возможности двух стран.

Президенты в ходе переговоров подчеркнули стратегический характер двустороннего сотрудничества в сфере транспорта и развития транзитных коридоров, обеспечивающих кратчайший и эффективный выход на внешние рынки.