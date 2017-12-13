Дипломатический успех или внешнеполитическая победа?

2017-12-13 19:38 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Европейский парламент в среду принял ежегодную “Резолюцию по внешней политике и безопасности ЕС”, в которой впервые подтвердил приверженность обязательствам Евросоюза по поддержке территориальной целостности всех стран Восточного партнерства в рамках их международно признанных границ. Резолюция была прията подавляющим большинством голосов (408 за, 132 против).

Резолюция, подготовленная на основе ежегодного доклада председателем Комитета по международным отношениям Европарламента Дэвида Макаллистера, носит доктринальный характер и обязательна для учета при формировании и реализации внешней политики Европейского союза. Об этом заявляла и присутствовавшая во время обсуждений вице-президент Евросоюза по внешней политике Федерика Могерини.

Этот документ имеет принципальное значение для отношений Евросоюза с вовлеченными в территориальные конфликты Азербайджаном, Грузией, Молдовой и Украиной.

Во-первых, приверженность поддержке территориальной целостности стран Восточного партнерства впервые обозначена рамками международно признанных границ всех этих государств. Ранее такая конкретизация демонстрировалась только в отношении Украины. Попытки армянского лобби вновь «привязать» этот пункт только к Украине была провалена Европарламентом подавляющим большинством голосов - настолько подавляющим, что не было нужды в подсчете голосов!

Во-вторых, впервые эта приверженность выражена в качестве обязательства Евросоюза.

В-третьих, впервые эти дефиниции были использованы не в общем плане, а в контексте урегулирования всех конфликтов, имеющих место в странах Восточного партнёрства.

В-четвёртых, обязательная к использованию сущность этой резолюции практически сводит на нет все предыдущие попытки армянского лобби по фиксированию своих интересов в документах Европарламента, носящих рекомендательный характер. Так, формулировки, могущие быть ”по армянски” интерпретированы, были отражены в рекомендациях Европейского парламента Службе внешних связей Евросоюза при подготовке повестки для участия ЕС в работе 72-й Генеральной ассамблеи ООН и Брюссельского саммита Восточного партнерства. Кстати, ни одна из этих формулировок не была учтена при подготовке документов как для Генассамблеи ООН, так и для саммита.

Последняя резолюция Европарламента от 13 декабря стала логическим продолжением процесса, зафиксированного в совместном заявлении Саммита Восточного партнерства, который состоялся в Брюсселе 24 ноября и который Президент Ильхам Алиев назвал дипломатическим успехом Азербайджана.

Для того, чтобы осознать этот сдвиг во внешней политике ЕС необходимо понимание того, что буквально несколько лет назад Евросоюз категорически отказывался даже от признания (не говоря уже о поддержке) территориальной целостности Азербайджана, используя в подходе к армяно-азербайджанскому конфликту иные принципы, нежели в оценках других конфликтов...

...2011 год, Брюссель. Тогдашний президент Еврокомиссии Х.М.Баррозу после возвращения из поездки по странам Южного Кавказа отказывается (!) от своих слов в поддержку территоррильнной целостности Азербайджана, документально зафиксированных во время его публичного выступления в Баку…

...2013 год, Брюссель. Во время визита Президента Ильхама Алиева в ЕС Еврокоммиссия срывает подписание итоговой совместной декларации из-за отказа (!) команды чиновников Евросоюза зафиксировать в ней взаимную поддержку территориальной целостности сторон. В ответ на этот и другие недружественные действия ЕС Азербайджан принимает решение о сворачивании переговоров по ассоциативному соглашению с ЕС, ежегодных заседаний Совета, Комитета и секторальных подкомитетов двустороннего сотрудничества с Евросоюзом…

...Май 2015 года, Рижский Саммит Восточного партнерства. Наследие политики “двойных стандартов” для Азербайджана, оставленное предыдущей командой, продолжает отравлять отношения нашей страны уже с новыми лидерами Евросоюза. Так, в проекте совместного заявления 28 государств ЕС и 6 стран Восточного партнерства вопреки протесту Азербайджана используется терминология, дифференцированно оценивающая конфликты в Украине, Грузии и Молдове с одной стороны и армяно-азербайджанский конфликт с другой. В этой ситуации Президент Ильхам Алиев принимает принципиальное решение, радикально изменившее негативно выраженный тренд в отношениях Евросоюза и Азербайджана. Он отказывается принимать участие в Саммите и дает указание азербайджанской делегации голосовать против совместного заявления, которое должно приниматься консенсусом всех стран-участниц. Как нам стало известно из источников в ЕС, после того как азербайджанская делегация выступила с отказом от поддержки консенсуса по совместному заявлению, во время объявленного в связи с этим перерыва, по инициативе Президента Совета Евросоюза Дональда Туска состоялся его телефонный разговор с Президентом Ильхамом Алиевым. Лишь после этого Азербайджан дал согласие на консенсус, правда с оговоркой азербайджанской делегации, принятой в качестве составной части совместного заявления.

Значимость того, что произошло на Рижском саммите, трудно переоценить. Ясная позиция Президента Алиева продемонстрировала, что Азербайджан может не только ограничить двухстороннее взаимодействие с ЕС исключительно экономической повесткой дня, но и уйти из такого важного многостороннего проекта Евросоюза, как Восточное партнерство. Что, собственно, может превратить этот проект в формальную субстанцию, с чисто донорской функцией Евросоюза, безо всякой политической отдачи в плане налаживания взаимодействия с азиатскими соседями, без таких системообразующих элементов любого многостороннего процесса, как инфраструктурная, транспортная, энергетическая и экономическая составляющие.

Цена реверансов ЕС, сделанных стране-оккупанту, оказалась слишком высокой…Это и обусловило незапланированный визит Президента Совета ЕС Дональда Туска в Азербайджан в июле 2015 года, практический через месяц после Рижского саммита. В Баку он выступил с официальным заявлением об однозначной поддержке территориальной целостности Азербайджана и необходимости решения нагорно-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права. В феврале 2016 года эта поддержка была повторена в заявлении Могерини во время ее визита в Баку. По ее же настоянию тезис о поддержке ”территориальной целостности стран ЕС и его соседей при соблюдении принципа неприкосновенности границ” был включен в доктринальный документ Евросоюза - “Глобальную стратегию по внешней политике и безопасности”, принятой на саммите Союза в июле 2016 года и ставшей ключевым документом ЕС в этой сфере. Туск вновь официально заявил о поддержке ЕС территориальной целостности Азербайджана и во время визита Президента Ильхама Алиева в Брюссель в феврале 2017 года. Эта позиция вкупе с единым подходом ЕС к решению всех конфликтов в странах-партнерах была вновь подвержена на Брюссельском саммите Восточного партнёрства в ноябре 2017 года.

Завершающую, на сегодняшний день, точку в этом вопросе поставил 13 декабря этого года и Европарламент, редко проявлявший симпатию к Азербайджану, но, тем не менее, принявший “Резолюцию о внешней политике и безопасности”, где чётко заявил об обязательствах ЕС по поддержке территориальной целостности всех стран Восточного партнерства в рахмах международно признанных границ.

Налицо фиксация этого принципа в доктринальных документах как исполнительных, так и парламентских институтов ЕС, а также в многосторонних заявлениях глав государств и правительств. Более того, Евросоюз ясно продемонстрировал единый подход к урегулированию конфликтов на территории Украины, Грузии, Молдовы и Азербайджана, без деления их на “cвои» и «чужие», без применения политики “двойных стандартов“.

Можно много и нудно рассуждать о том, что сама жизнь заставила европейцев пересмотреть подходы к этим вопросам. Но Каталония и Крым не инициировали, а лишь закрепили этот процесс, который был начат задолго до событий все в той же Барселоне. Кроме того, что помешало Евросоюзу продолжить политику дифференциации подходов к урегулированию конфликтов в “своей” Испании, “ассоциированных“ - Украине, Грузии и Молдове и, казалось бы, “чужом“ Азербайджане?

Вернее, кто помешал? Ответ очевиден. То, что в силу своей скромности Президент Ильхам Алиев назвал “дипломатическим успехом“ в Брюсселе, является его внешнеполитической победой, достигнутой в результате предвидения политических тенденций в мировой политике, правильной оценки роли и потенциала страны в европейских проектах, личной выдержки и профессионализма, а также умения максимально эффективно использовать складывающую ситуацию в национальных интересах.

Президент Ильхам Алиев не только смог привить европейцам уважение к своему народу, убедить их в верности позиции Азербайджана. По большому счету, он является автором такого качественно нового и стратегического важного для Азербайджана политического тренда в европейской политике, как поддержка территориальной целостности стран-партнеров на основе принципа неприкосновенности границ и использование единого подхода к урегулированию конфликтов во всех странах Восточного партнёрства.

Будущие спорадические попытки армянского лобби по нивелированию этого тренда не исключаются, но вряд ли будут иметь столь-либо значимый эффект. Возможности для использования институциональных платформ Евросоюза и Восточного партнерства для оправдания агрессии Армении против Азербайджана будут крайне ограниченными.

Это вселяет уверенность в будущее отношений между Азербайджаном и Евросоюзом. И прежде всего в то, что процесс поддержки Евросоюзом территориальной целостности Азербайджана в рамках международно-признанных границ будет обязательно закреплен и в новом соглашении о стратегическом партнерстве с ЕС.

Обозреватель Trend Нигяр Гулиева

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