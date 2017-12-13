Азербайджан напомнил мусульманским странам о важности солидарности

2017-12-13 19:57 | www.trend.az | 4

Руфиз Хафизоглу

Большинство проблем, с которыми сталкиваются мусульманские страны, связано именно с отсутствием солидарности.

Если была бы такая солидарность, то мусульманские страны могли бы сами решить свои внутренние проблемы.

В то время как некоторые мусульманские страны ради усиления своего влияния в регионе, мягко говоря, враждуют между собой, Азербайджан всегда выступал за сотрудничество между исламскими странами.

Азербайджан сегодня - одна из немногих стран, в которой представители разных религиозных концессий и национальностей проживают совместно и мирно.

Если рассмотреть основу исламского права, то можно увидеть, что суть ислама - это защита собственности, жизни и чести граждан.

Если эти три основных принципа в стране отсутствуют, то и речи не может быть о ее принадлежности к исламу.

Азербайджан благодаря успешной внутренней и внешней политике является страной, в которой соблюдаются эти основные принципы.

Саммит Организации исламского сотрудничества, который прошел сегодня в Стамбуле и в котором принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, является важным с точки зрения солидарности мусульманских стран.