В Петербурге армяне расправились с 93-летней блокадницей

2017-12-13 17:46 | www.oxu.az | 6

Двое граждан Армении и сотрудница благотворительной организации подозреваются в убийстве 93-летней блокадницы Ленинграда и старейшего работника Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на официального представителя городского управления Следственного комитета России.

По версии следствия, подозреваемая, которая ухаживала за престарелой женщиной в течение нескольких месяцев, из корыстных побуждений решила совершить убийство последней при помощи двух своих знакомых. Один из них задушил жертву, после чего злоумышленники завладели ее кредитной картой, присвоив себе также старинное фото известного певца с его автографом.

"Соучастники не смогли снять денежные средства с кредитной карты, поскольку им не был известен пин-код", - сказано в сообщении СК.

Н.О.