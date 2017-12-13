Палестина намерена отказаться от договоров с Израилем

2017-12-13 19:58 | www.trend.az | 4

Палестина намерена отказаться от всех договоров с Израилем, в том числе от соглашений в Осло, если ситуация вокруг Иерусалима продолжится в том же духе, заявил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас на чрезвычайном саммите стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), передает РИА Новости.

"Между нами и Израилем подписаны соглашения в Осло, но если ситуация не изменится, мы откажемся от этих соглашений", - заявил Аббас, выступая на саммите в Стамбуле.

Он призвал саммит ОИС к принятию решительных мер для поддержки этого вопроса, в том числе к принятию экономических и политических мер против Израиля и бойкотирования израильских товаров.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Это вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.