Президенты Турции и Ирана проводят встречу в Стамбуле

2017-12-13 20:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани проводят встречу в Стамбуле, пишут в среду турецкие СМИ.

Сообщается. что в рамках встречи стороны обсуждают детали принятой в рамках саммита Организации исламского сотрудничества резолюции по Иерусалиму, а также региональные вопросы.

Напомним, что сегодня в Стамбуле прошел саммит ОИС по вопросу Иерусалима, в котором приняли участие главы государств стран-членов организации.

Согласно резолюции, принятой по итогам саммита, Восточный Иерусалим объявлен столицей Палестины.

ОИС также призывает все страны осудить принятое США решение признать Иерусалим столицей Израиля.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

"Я решил, что сегодня настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля", - сказал президент США в своем обращении.

Израиль провозгласил Иерусалим своей столицей после окончания войны за независимость в 1949 году. В 1967 году после шестидневной войны он захватил Восточный Иерусалим и объединил его с Западным, однако, ООН не признала это. Посольства стран, имеющих дипломатические отношения с Израилем, находятся в основном в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Герцлии.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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