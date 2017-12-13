Палестина будет добиваться полноценного членства в ООН

2017-12-13 20:35 | www.trend.az | 5

Палестина намерена обратиться в ООН для того, чтобы стать полноправным членом организации, заявил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, передает в среду РИА Новости.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение США было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.

"США приняли решение, противоречащее международному праву. Мы приступим к процедуре отмены этого решения, обратимся в ООН с целью его отмены и признания Палестины полноправным членом ООН. США нарушили условие объективности и беспристрастности, поэтому больше не могут быть стороной процесса урегулирования", - заявил Аббас, выступая на пресс-конференции по итогам чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.