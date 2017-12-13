В Саудовской Аравии женщинам разрешили стать судьями

2017-12-13 18:10 | www.oxu.az | 4

Меджлис аш-Шура (Консультативный совет) Саудовской Аравии предложил поправки в закон, отменяющие запрет женщинам работать судьями.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает саудовский новостной портал "Аджиль" со ссылкой на осведомленные источники.

Источники издания пояснили, что поправки предлагаются к статье 31-й закона о судебной системе в целях отмены "дискриминации по полу" при назначении на должности, что открывает возможность выпускницам факультетов права, шариата и документооборота стать судьями в судах общей юрисдикции.

Н.О.