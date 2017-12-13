Пенитенциарная служба Азербайджана о смерти одного из заключенных

2017-12-13 20:43 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Упоминание имени сотрудника Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана в новости о смерти одного из заключенных в исправительном учреждении №13 в корне неправильно и не соответствует действительности.

Об этом Trend в среду сообщили в Пенитенциарной службе, комментируя указанную информацию.

В сообщении отмечается, что заключенный указанного исправительного учреждения - Мурсалов Фархад Зейнал оглу умер естественной смертью, и упоминание в данном контексте имени сотрудника Пенитенциарной службы неуместно.