В Германии страдающая от ожирения женщина застряла в ванной и погибла

2017-12-13 20:49 | www.trend.az | 6

Жительница Германии умерла после того, как упала в ванну и не могла оттуда выбраться больше десяти дней, передает РИА Новости. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошел в немецком городе Беккум, земля Северный Рейн-Вестфалия. По словам мужа погибшей, он услышал в ванной грохот и поспешил проверить, в чем дело. Там он обнаружил, что его супруга упала в воду и застряла, кругом лежали осколки от разбитой полки. Мужчина утверждает, что пытался помочь, однако жена заявила, что ей от него ничего не нужно.

Супруг погибшей утверждает, что после этого принес ей мобильный телефон со словами: "Если тебе нужна помощь, зови ее сама. От меня ты ее все равно не хочешь". Как сообщил мужчина, жена несколько дней просто лежала и играла на планшете, а он приносил ей еду, напитки и лекарства и газеты.