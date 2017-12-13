В Аргентине полиция расстреляла футболистов во время матча - ВИДЕО

2017-12-13 18:30 | www.oxu.az | 8

В Аргентине сотрудники полиции расстреляли игроков команды Sportivo de Las Parejas после финального матча чемпионата страны против Defensores de Armstron. Причиной стало нападение спортсменов на рефери, передает Oxu.az со ссылкой нa ren.tv

Матч завершился поражением Sportivo со счетом 2:0. Футболисты были уверены, что судья "подсуживал" противникам.

Полиция вмешалась в конфликт, применила резиновые пули. Несколько футболистов получили ранения. Один из них потерял глаз

Дж.И