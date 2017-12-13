В Китае строится крупнейшая в мире плавучая солнечная электростанция

2017-12-13 18:38 | www.oxu.az | 5

В Китае объявлено о начале создания крупнейшей в мире плавучей солнечной электростанции, которая должна быть запущена в мае следующего года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Коммерсантъ, станция находится в восточной провинции Аньхой.

Мощность станции составит до 150 МВт, чего хватит для снабжения около 50 тыс. окрестных домов. Солнечные батареи будут размещены на водной поверхности местного искусственного озера, которое образовалось после затопления обрушившейся угольной шахты. Строительством солнечной электростанции занимается китайская энергетическая компания China Three Gorges Corporation.