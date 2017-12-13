Трансгендер родил ребенка нейтрального пола

2017-12-13 18:45 | www.oxu.az | 4

Трансгендер из США стал первым человеком, родившим, будучи женщиной, а затем сменившим пол и еще раз родившим.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет The Mirror.

Кэйси Салливан (Kaci Sullivan) из штата Висконсин родил ребенка пять лет назад, еще до смены пола. Четыре года назад он начал принимать мужские гормоны и удалил себе грудь. Ради рождения второго ребенка от своего партнера Стивена ему пришлось на время отказаться от гормональной терапии.

При рождении ребенок по имени Феникс весил 3,8 килограмма. Салливан кормит его донорским грудным молоком. Пара отказывается объявлять пол младенца, так как собирается растить ребенка «гендерно нейтральным», пока он не вырастет и не определится. «Я не люблю, когда меня спрашивают, какого мой ребенок пола. Он сам это решит. А вопрос, какие у него гениталии, кажется мне ужасным», - отметил он.

Салливан заявил, что не считает беременность женской прерогативой и не верит в гендерные роли. Он родился девочкой, с четырех лет его били. В 19 лет он впервые вышел замуж, но начал страдать депрессией и ушел в запой. Когда он впервые родил, то надеялся, что это заставит почувствовать его женщиной, но этого не случилось, хотя он полюбил ребенка. Спустя три месяца после родов он объявил себя трансгендером, и муж его бросил.

О течении своей беременности Салливан рассказывал на своем YouTube канале. «Некоторых людей очень задевала моя беременность, но я не тратил время на них. Если я видел оскорбительные комментарии, я просто их удалял», - объяснил он.

Н.О.