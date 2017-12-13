Google определил самых популярных актеров и музыкантов

2017-12-13 19:00 | www.oxu.az | 4

Обнародован рейтинг самых популярных в 2017 году актеров и музыкантов по версии Google. Среди актеров лидировала Меган Маркл, звезда сериала "Форс-мажоры" и невеста британского принца Гарри.

Как передает Oxu.Az, информация была опубликована на официальном сайте компании.

На второй позиции оказался скандальный Кевин Спейси, который оказался в эпицентре масштабного секс-скандала. Замкнула тройку лидеров Галь Гадот, сыгравшая главную роль в фильме "Чудо-женщина".

На пятой позиции идет Билл Скарсгард, которому принесла популярность рол в хорроре "Оно" по книге Стивена Кинга.

Что касается музыкантов, то здесь лидером является Ариана Гранде, на манчестерском концерте которой произошел теракт. Вторую позицию заняла группа Linkin Park, фронтмен которой покончил с собой в этом году.

Также в числе популярнейших оказались исполнители Леди Гага, Мэрайя Кэри и Эд Ширан.

Н.О.