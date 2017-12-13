Нужна ли Азербайджану криптовалюта?

2017-12-13 21:03 | www.trend.az | 4

Биткоин продолжает стремительно дорожать, и на фоне роста его популярности в разных странах все чаще задумываются о возможности введения криптовалюты в оборот. Будет ли Азербайджан среди этих стран или останется в стороне от крипто-бума?

Сегодня биткоин - самая популярная криптовалюта в мире - стоит 16,967 тысячи долларов. Год назад ее стоимость не достигала и одной тысячи долларов. Некоторые эксперты полагают, что еще через год стоимость биткоина может достичь 40 тысяч долларов. Такие темпы роста можно объяснять и растущей популярностью криптовалюты по всему миру. Проще говоря, ее стоимость в том числе подстегивается спросом на нее.

В Азербайджане отношение к криптовалютам пока еще остается нейтрально-негативным. Председатель Центрального банка (ЦБА) Эльман Рустамов ранее заявлял о консервативном взгляде на криптовалюту, что объяснил высоким риском инвестиций в этот инструмент. Таким образом, в ближайшее время ЦБА не рассматривает возможность использования криптовалюты в качестве альтернативной валюты в стране.

Такое решение вполне объяснимо. Криптовалюта продолжает оставаться спекулятивным инструментом, ее эффект на экономику до конца не изучен, и многие государства с опаской на нее посматривают. Свою роль здесь сыграло и активное использование криптовалюты на черных рынках, таких как анонимная торговая интернет-площадка Silk Road.

Однако у криптовалюты есть свои преимущества. Например, в середине года Банк Англии подсчитал, что создание собственной криптовалюты может помочь увеличить ВВП на три процента, в частности за счет сокращения издержек по процентам. Это в случае с Великобританией, а если спроецировать ситуацию на Азербайджан, то из-за более высоких расходов у местных банков и сокращение издержек будет более серьезным.

Использовать криптовалюту в Азербайджане в качестве альтернативы манату Центральный банк не планирует (по крайней мере в ближайшее время), однако ей можно найти применение в расчетах с зарубежными партнерами. Например, недавно советник президента России Сергей Глазьев предложил использовать криптовалюту для расчетов с контрагентами страны по всему миру. Если РФ сделает первый шаг, то ее примеру могут последовать и торговые партнеры. Это также имеет смысл в контексте снижения зависимости от доллара в торговых отношениях.

Эльман Рустамов прокомментировал возможности использования криптовалюты в Азербайджане

Конечно, есть немало проблем и рисков, связанных с криптовалютой. Некоторые эксперты придерживаются мнения, что биткоин - это очередной “пузырь” и стоит ждать повторения истории с крахом доткомов, который произошел в конце девяностых - начале двухтысячных.