Представитель ФБР в Турции вызван в полицию

2017-12-13 21:07 | www.trend.az | 4

БАКУ/ Trend/ - Представитель ФБР в Турции вызван в Главное управление полиции, передают в пятницу турецкие СМИ.

Согласно сообщению, причиной являются свидетельские показания бывшего сотрудника управления безопасности Турции Хусейна Коркмаза на суде по делу заместителя управляющего турецким Halkbank Хакана Атиллы.

Бежавший от правосудия член движения Фетхуллаха Гюлена Хусейн Коркмаз заявил на суде в Нью-Йорке, что получил от ФБР 50 тысяч долларов США, а аренду его жилья в США оплачивает прокуратура.