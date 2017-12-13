Палестина может отказаться от договоров с Израилем

2017-12-13 19:33 | www.oxu.az | 4

Палестина намерена отказаться от всех договоров с Израилем, в том числе от соглашений в Осло, если ситуация вокруг Иерусалима продолжится в том же духе, заявил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас на чрезвычайном саммите стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Между нами и Израилем подписаны соглашения в Осло, но если ситуация не изменится, мы откажемся от этих соглашений», — заявил Аббас, выступая на саммите в Стамбуле.

Он призвал саммит ОИС к принятию решительных мер для поддержки этого вопроса, в том числе к принятию экономических и политических мер против Израиля и бойкотирования израильских товаров.

В начале 1993 года в Осло начались секретные палестино-израильские переговоры. В результате было подготовлено соглашение о прекращении конфликта между Организацией освобождения Палестины и Израилем, отказе палестинцев от планов уничтожения израильского государства, выводе израильских войск из сектора Газа и Западного берега реки Иордан и создании ограниченной Палестинской администрации. В том же году в Вашингтоне состоялась встреча главы исполкома ООП Ясира Арафата и израильского премьера Ицхака Рабина в присутствии президента США Билла Клинтона, на которой были подписаны подготовленные соглашения. Израиль и ООП заключили соглашение о взаимном признании друг друга в качестве партнеров на переговорах. В дальнейшем, в соответствии с соглашениями в Осло, ООП исключила из Палестинской национальной хартии формулу о непризнании еврейского государства.

В 1994 году было подписано соглашение о пунктах прохода через разграничительные линии и об обеспечении безопасности еврейских поселенцев в Газе, соглашение о первой фазе установления палестинского самоуправления в Газе и Иерихоне. В 1995 году было заключено соглашение (Осло-2) о принципах организации временного самоуправления в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, Израиль взял на себя обязательство вывести войска еще из шести городов на Западном берегу: Дженина, Тулькарма, Наблуса, Калькильи, Вифлеема и Рамаллаха. В конце года положивший начало процессу урегулирования премьер-министр Рабин был убит израильским экстремистом, а в 1996 году премьером стал Биньямин Нетаньяху и мирный процесс был заморожен.

С.Б.

