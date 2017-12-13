Ровшан Тагиев удостоен высшей награды Верховной Рады – ФОТО

2017-12-13 20:25 | www.oxu.az | 4

Председатель Верховной Рады (парламента) Украины Андрей Парубий удостоил главу Ассамблеи Национальностей Украины (АНУ), председателя Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ), вице-президента Конгресса азербайджанцев Европы Ровшана Тагиева высшей награды структуры.

Как передает Oxu.Az, А.Парубий наградил Р.Тагиева медалью «За заслуги перед украинским народом» и Почетной грамотой.

В письме о награждении отмечается, что Ровшан Тагиев удостаивается награды за заслуги в развитии отношений малочисленных народов, интенсивность межкультурного диалога, возрождение жизни страны и общественную активность. Руководитель Верховной Рады также выразил Р.Тагиеву официальную благодарность.

Отметим, что как руководитель Ассамблеи Национальностей Украины Р.Тагиев также принимал активное участие в ряде масштабных проектов в украинско-азербайджанских экономических отношениях как руководитель ОКАУ и проектах, связанных с межнациональными отношениями.

С.Б.

