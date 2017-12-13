Александр Гринчук: Ваши «автоши» - настоящие камикадзе – ВИДЕО

2017-12-13 20:45 | www.oxu.az | 4

Один из самых профессиональных дрифтеров на пространстве СНГ, трехкратный чемпион Украины по дрифтингу, победитель и призер ряда международных турниров, один из арбитров финального соревнования Red Bull Car Park Drift 2017 Александр Гринчук рассказал о развитии автоспорта.

По словам Гринчука, интерес к дрифту у него возник благодаря компьютерной игре «Need For Speed» и фильму «Тройной форсаж: Токийский Дрифт»:

«Сначала я купил автомобиль как из фильма, просто для вида, а потом с группой автолюбителей провел первое соревнование по дрифтингу в Украине».

Гринчук отметил, что этот вид спорта требует денег:

«Если у тебя нет денег, желание и мотивация не помогут. Автоспорт – это бизнес, чтобы им управлять, нужно вкладывать. Дрифт является одним из самых недорогих видов в мире автоспорта. Расходы на классический дрифт растут, например, некоторые пилоты отказались от соревнований в России из-за требований к увеличению ширины покрышек. Конечно они отправятся в Car Park Drift, так как здесь подготовить автомобиль намного дешевле».

Спортсмен рассказал об интересе людей к дрифту:

«Для меня дрифт – стиль жизни. Я никогда не видел, чтобы человек, совершивший успешный дрифт, потерял к этому интерес. Некоторые занимаются дрифтом, пока у них не закончатся деньги, другие обращаются к профессиональному автоспорту. Дрифт настолько интересен, необычен и зрелищен, что легко привлекает людей.

Я против гонок в пределах города, меня не раз не раз приглашали на уличные гонки, но я отказывался. В городе нет нормальных условий для дрифтинга, другие участники дорожного движения не ждут от тебя такого поведения. На улице могут быть дети и пожилые люди. Заносы можно совершать только в специальных местах».

Гринчук также назвал разницу между автоспортом в Европе и странах СНГ:

«В Европе много соревнований по автоспорту, множество спортивных треков, специальных автомобилей, пилотов. Для них дрифт – незначительное соревнование. В Украине всего один трек, построенный в 1970 году, мы приспособили его для дрифтинга. Для организации соревнования по дрифтингу должен быть сильный лидер, если ты сумеешь найти 5-6 единомышленников и объединить их вокруг себя, то дело пойдет на лад. Но государство хотя бы должно поддерживать строительство треков для автоспорта».

Александр Гринчук также поделился своим мнением об азербайджанских «автошах»:

«В Баку я познакомился с азербайджанскими водителями. Как профессиональный спортсмен я могу сказать, что автомобили с опущенной задней частью и поднятой передней частью водить нельзя. Как на них можно разогнаться?! Отчаянные ребята? Настоящие камикадзе».

Отметим, что атлет Red Bull Александр Гринчук принял участие в ряде крупных турниров, в том числе и в Азербайджане. Он принимал участие в бакинских соревнованиях Red Bull Racing Show Run и Volkicar, завоевав любовь наших соотечественников.

Эльвин Ахмедов, Э.Ш.

