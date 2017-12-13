Известное бакинское кафе делит клиентов на «мужчин» и «женщин»

2017-12-13 21:32 | www.oxu.az | 4

Клиенты «Cafe park», расположенного в парке Мусабекова, жалуются на дискриминацию.

Как сообщили Oxu.Az посетители, в кафе есть два зала. Один из них предназначен для мужчин, другой соответственно для женщин. Во второй зал также разрешают войти мужчинам, рядом с которыми есть женщины. Так клиентам (две мужчины), которые хотели посидеть во втором зале, отказали, сказав, что им разрешат войти, только при сопровождении дам.

Администратор «Cafe park» в связи со сложившейся ситуацией рассказал Oxu.Az, что один из залов предназначен для семейного отдыха.

«Некоторые клиенты, особенно мужчины, употребляют неэтичные выражения и мешают отдыху других. Поэтому один из залов предназначен отдельно для мужчин, здесь, если захотят, могут посидеть и женщины. Другой зал работает в формате «семейный». Сюда вход мужчин запрещен, если только их не сопровождает женщина».

Отметим, что при этом в «семейном» зале разрешается курить сигарету и кальян.

Клиенты же задаются вопросом, как в «Cafe park» определяют, кто употребляет неэтичные выражения. Ведь материться могут и женщины и семейные мужчины.

С.Б.

