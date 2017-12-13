В Казахстане увеличился объем строительных работ

2017-12-13 21:37 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Казахстане объем строительных работ в январе-ноябре 2017 года составил 2.9 миллиарда тенге, что на 0,3 процента больше, чем за аналогичный период 2016 года.

В отчетном периоде наибольший объем работ выполнен на строительстве автомагистралей и дорог - 665,1 миллиона тенге, инженерных сооружений - 534,8 миллиона тенге, жилых зданий - 337,9 миллиона тенге и промышленных зданий - 324 миллиона тенге, передают казахские СМИ.

Объем строительно-монтажных работ уменьшился на 3,5 процента и составил 2.5 миллиона тенге. Объемы строительных работ по капитальному и текущему ремонту по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 42,9 процента и 22,5 процента соответственно.

В январе-ноябре этого года было закончено строительство 28,731 новых зданий, в том числе 26,157 жилого назначения и 2,574 - нежилого. В частности, было введено в эксплуатацию 76 общеобразовательных школ, 54 дошкольных организаций, 50 амбулаторно-поликлинических организаций и одн больница.