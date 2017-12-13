Президент Ильхам Алиев принимает участие в чрезвычайном саммите ОИС по вопросу Иерусалима (ФОТО) (версия 2)

2017-12-13 22:07 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В среду в Стамбуле по инициативе действующего председателя Организации исламского сотрудничества – Туреции прошел чрезвычайный Саммит по вопросу Иерусалима.

По приглашению Президента Туреции Реджепа Тайипа Эрдогана в Саммите принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В Саммите, проходящем под девизом "Совместные действия для солидарности с Иерусалимом", приняли участие главы государств и правительств около 50 стран.

Сначала было сделано совместное фото.

Мероприятие началось с чтения аятов из священного Корана.

Выступивший на Саммите Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал Президента Палестины Махмуда Аббаса, других глав государств и правительств.

Отметив, что они собрались для обсуждения агрессии против истории и правового статуса города Иерусалим, в котором расположена первая кибла Ислама и одна из трех священных мечетей – Аль-Акса, Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что 6 декабря Президент США Дональд Трамп, игнорируя международное право, признал Иерусалим столицей Израиля. Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что согласно решению, принятому в свое время Советом Безопасности ООН, ни одна страна не может открыть посольство в Иерусалиме. Президент Турции отметил, что без справедливого урегулирования палестинского вопроса о международном и глобальном мире не может быть и речи. В противном случае будет подорвано доверие к международному праву и ООН. "Иерусалим – красная линия для нас, и Харам Аль-Шариф будет вечно принадлежать мусульманам",- сказал Реджеп Тайип Эрдоган. Президент Турции призвал участников Саммита признать Иерусалим находящейся под оккупацией столицей Государства Палестина, и отметил, что идея независимого Государства Палестина всегда будет находиться в центре внимания.

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас отметил, что все страны мира выступили против решения Дональда Трампа, подчеркнул, что проявленная солидарность внушает уверенность в том, что это намерение не будет реализовано. "Bся умма, объединившись, должна вести борьбу против оккупации Иерусалима, нельзя допустить изменения характера этого города",- сказал Махмуд Аббас. Президент Государства Палестина довел до внимания, что этот шаг Президента США открыто угрожает международным договорам и решениям Совета Безопасности ООН, и тем самым Соединенные Штаты утратили миссию посредничества в мирном процессе. "Иерусалим, как и прежде, будет столицей Государства Палестина, в противном случае о стабильности и мире не может быть и речи",- сказал Махмуд Аббас. Он подчеркнул, что процесс признания Государства Палестина должен быть ускорен.

Король Иордании Абдалла II отметил, что решение США по Иерусалиму, занимающему особое место в сердцах мусульман, представляет чрезвычайную опасность. Это решение угрожает миру и стабильности в регионе. Подчеркнув, что Иерусалим – исторический город, где соединяются три религии, Kороль Абдалла отметил, что они выступят против любого, кто стремится изменить эту историю. Он сообщил, что на состоявшемся несколько дней назад в Иордании Саммите Арабской Лиги также было заявлено об опасности этой ситуации. "Мы должны, отставив в сторону все вопросы, защитить Иерусалим",- сказал Король Иордании. Он выразил уверенность в том, что права мусульман в Иерусалиме вечны.

Затем выступил генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсуф Аль-Усаймин. Oн отметил значение этого Саммита, главная цель которого - защитить права всей мусульманской уммы, подчеркнул, что решение Президента США по Иерусалиму противоречит всем международным нормам. "Это решение сводит на нет участие США в мирном процессе",- сказал Юсуф Аль-Усаймин. Он подчеркнул, что страны-члены организации должны выступить против этого одностороннего решения США, характер Иерусалима и права народа Палестины, ищущего справедливость, должны быть защищены.

Президент Ирана Хасан Роухани отметил, что Иерусалим – город первой киблы мусульман и третий священный город Ислама. Отметив значение незамедлительной реакции мусульманского мира на это ошибочное решение администрации США, Хасан Роухани подчеркнул, что за этим решением Соединенных Штатов стоят опасные тенденции. Президент Ирана отметил, что постановления ООН беспомощны перед такими вопросами. Он выразил уверенность в том, что на этом заседании будет принято сильное решение, осуждающее США.

Затем выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Выступление Президента Ильхама Алиева:

-Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного.

Уважаемый Президент Турецкой Республики, дорогой мой брат Реджеп Тайип Эрдоган.

Уважаемый генеральный секретарь.

Ваши превосходительства.

Участники Саммита.

В первую очередь, благодарю Президента Эрдогана за организацию чрезвычайного Исламского Саммита. Этот Саммит, проходящий по инициативе Президента Эрдогана, является очередным олицетворением вклада, вносимого Турцией в дело исламской солидарности.

Противоречащее международному праву и резолюции Совета Безопасности ООН решение Президента Соединенных Штатов Америки о признании города Иерусалим столицей Израиля и переносе посольства США в этот город вызывает у нас большую обеспокоенность. Это решение может оказать отрицательное влияние на дело справедливого и всеобъемлющего урегулирования палестино-израильского конфликта, привести к опасным последствиям на Ближнем Востоке. Считаем, что Соединенные Штаты Америки должны пересмотреть это решение.

Азербайджан последовательно поддерживает мирное урегулирование палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств с Восточным Иерусалимом в качестве столицы Государства Палестина. Несколько лет назад Азербайджан с целью помощи Государству Палестина принимал учредительную конференцию Исламской сети финансовой безопасности и донорскую конференцию в поддержку развития города Иерусалим. В июле 2017 года в Азербайджане с участием комитета ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа, координационного офиса ООН по гуманитарным вопросам, ОИС и различных неправительственных организаций и организаций гражданского общества была проведена международная конференция по вопросу Иерусалима. На конференции было принято заявление, осуждающее оккупацию Восточного Иерусалима и ограничения, применяемые против верующих, совершающих молитвы в мечети Аль-Акса. Мы и сегодня, как всегда, находимся рядом с палестинским народом.

Азербайджан вносит большой вклад в дело исламской солидарности, мы - активные члены Организации исламского сотрудничества. По инициативе Азербайджана были созданы Форум молодежи ОИС, Центр труда ОИС и Ассоциация журналистов государств-членов ОИС. 2017 год был объявлен в Азербайджане "Годом исламской солидарности". Азербайджан находится в первых рядах стран, ведущих активную борьбу с исламофобией. В 2017 году в Азербайджане были проведены IV Игры исламской солидарности. Этот грандиозный праздник спорта, дружбы, братства еще раз продемонстрировал всему миру, что Ислам является религией мира, милосердия, равенства.

Другой возможностью для усиления сотрудничества и взаимной поддержки станет предстоящая в этом месяце в Баку международная конференция, связанная с тем, что нынешний год отмечался как "Год исламской солидарности".

Пользуясь случаем, хотел бы выразить свою признательность ОИС, ее государствам-членам и мусульманским обществам в мире за справедливую поддержку, оказываемую Азербайджану в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Более двадцати лет Армения удерживает под оккупацией 20 процентов земель Азербайджанской Республики, включая Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих к нему районов. Нагорный Карабах – исконные и исторические земли Азербайджана. В результате агрессии Армении более миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Оккупированные территории полностью подверглись этнической чистке и были разграблены. Армения уничтожила все культурные памятники, включая мечети и исламские памятники.

Наряду с этим, Армения хочет строить дружественные отношения с различными мусульманскими странами. Это – самое большое лицемерие. Мусульмане мира должны знать, что Армения, разрушившая наши священные мечети, не может быть другом мусульманских стран.

В 1993 году Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, требующие незамедлительного, полного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с азербайджанских земель. Однако Армения отказывается их выполнять. Организация исламского сотрудничества и другие международные организации приняли аналогичные решения и резолюции. Азербайджан никогда не смирится с армянской оккупацией, конфликт должен быть урегулирован исключительно в рамках признанных на международном уровне границ, территориальной целостности Азербайджана.

Благодарю.

На Саммите была принята Стамбульская декларация.

13 декабря завершился визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию.

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