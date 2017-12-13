Израиль задействовал «псевдоарабов» – ВИДЕО

2017-12-13 22:20 | www.oxu.az | 4

Израильские спецслужбы задействовали «мистааравим» (псевдоарабов или оборотней) — бойцов, маскирующихся под арабов, — для подавления выступлений палестинцев, недовольных признанием США Иерусалима столицей еврейского государства. Видео, предоставленное пресс-службой Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), было опубликовано в YouTube, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что «псевдоарабы» принимают непосредственное участие в обнаружении и задержании наиболее активных участников беспорядков.

Съемка была проведена 13 декабря 2017 года около Рамаллы при разгоне очередной акции протеста. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, в беспорядках участвовали около 400 арабов. Трое зачинщиков были задержаны, в том числе один из тех, кто бросал бутылки с зажигательной смесью. Один из нападавших был ранен в ногу.

C.Б.

