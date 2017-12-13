Канада одобрила поставки летального оружия на Украину

2017-12-13 22:50 | www.oxu.az | 4

Украинский посол в Канаде Андрей Шевченко подтвердил, что Канада разрешила своим компаниям поставлять оружие Украине, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«До 2014 года я никогда не подумал бы, что буду рад новостям о поставках оружия в Украину… Теперь я знаю, что это оружие самим фактом своего наличия может приблизить мир в Украине», - написал Шевченко в среду в Twitter.

Москва выступает против поставки вооружений в Украину, считая, что это приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такие действия затруднят реализацию минских соглашений.

Ранее официальный журнал правительства Канады Canada Gazette сообщил, что Оттава одобрила поставку летального оружия в Украину.

С.Б.

