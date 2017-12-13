В ООН сообщили о смерти 15 человек, ожидавших эвакуации в Восточной Гуте

2017-12-13 22:59 | www.trend.az | 5

Пятнадцатый человек, который ожидал эвакуации по медицинским показателям, скончался в пригороде Дамаска Восточной Гуте, заявил в среду заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, передает РИА Новости.

"Вчера наши партнеры из сектора здравоохранения сообщили о смерти 29-летней женщины, которая страдала от рака", — сказал Хак на брифинге в среду. По его словам, это уже пятнадцатый случай смерти человека, внесенного в список медицинской эвакуации в Восточной Гуте.

Хак напомнил уже звучавший призыв ко всем сторонам конфликта "облегчить немедленную медицинскую эвакуацию больных и раненых". Он также подчеркнул, что некоторые госпитали находятся поблизости к населенному пункту. "В случае с Восточной Гутой, наша главная задача — обеспечить, чтобы правительство позволило нам получить доступ и доставить людей в ближайшие госпитали", — заявил Хак.