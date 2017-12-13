ФРС США повысила ключевую ставку

2017-12-13 23:05 | www.apa.az | 6

Федеральный комитет по открытому рынку (FOMC) ФРС США по итогам двухдневного заседания повысил ключевую процентную ставку на 0,25 п.п. - до уровня 1,25–1,50% годовых.

Как передает «АПА-Экономикс», об этом сообщается на сайте американского регулятора.

Это первое решение о повышении ставки с июня этого года (на заседаниях в июле, сентябре и ноябре принималось решение о сохранении ставки) и пятое повышении в цикле ужесточения политики, начавшегося два года назад, в декабре 2015 года, когда ставка была поднята на 0,25 п.п. с целевого уровня 0-0,25% годовых.