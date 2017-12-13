Азербайджан - главный экономический и стратегический партнер Казахстана на Кавказе - посол

2017-12-13 23:02 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан главный экономический и стратегический партнер Казахстана на Кавказе. Об этом в среду сказал посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев на мероприятии, посвященном 26-летию независимости Казахстана.

"За годы независимости между Азербайджаном и Казахстаном развились очень крепкие, дружеские отношения, построенные на доверии и равноправии. Эти отношения становятся все крепче с каждым годом. Огромный потерциал взаимовыгодного сотрудничества позволяет предвидеть светлое будущее отношений Азербайджана и Казахстана", - сказал Исабаев.

Посол также добавил, что за последние 10 лет Азербайджан достиг впечатляющего прогресса в развитии национальной экономики.

"Мы рады видеть растущее влияние Азербайджанской Республики",- сказал Исабаев, отметив, что сегодня Азербайджан является одним из ключевых региональных участников глобальной энергетической политики.

В свою очередь министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов поздравил посла Казхстана и весь казахстанский народ с 26-летием установления независимости, отметив, что за время независимости под руководством Президента Нурсултана Назарбаева Казахстан превратился в одну из ведущих стран региона.

"Отношения между Казахстаном и Азербайджаном динамично развиваются во многих сферах, и в особенности в энергетической сфере, и служат примером крепкого взаимного сотрудничества", - сказал Шахбазов.

Он отметил важную роль общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в достижении сегодняшних результатов двустороннего сотрудничества.

(Автор: Али Мустафаев)

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