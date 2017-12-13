Звезды сериала "Kiralik Ask" Барыш Ардуч и Эльчин Сангу вызвали восторг в Баку (ФОТО)

2017-12-13 23:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" состоялся гала-вечер нового турецкого фильма "Mutluluk zamani" ("Время счастья"), сообщает Trend Life. Представить фильм бакинским поклонникам приехали исполнители главных ролей в картине, звезды турецкого кино - Барыш Ардуч, Эльчин Сангу и Дженгиз Бозкурт. Барыш Ардуч и Эльчин Сангу хорошо известны азербайджанскому зрителю по совместной работе в популярном телесериале "Kiralik Ask" ("Любовь напрокат").

Поднявшись на второй этаж Киноцентра под восторженные крики поклонников, артисты с удовольствием позировали фотографам и видеооператорам, а также делились с журналистами впечатлениями от визита. Когда зрители заняли свои места в зале, на сцену были приглашены исполнители в главных ролей в фильме.

Барыш Ардуч и Эльчин Сангу признались, что очарованы Баку, и восторге от гостеприимства жителей города.