ФРС повысила прогноз по росту ВВП США

2017-12-13 23:44 | www.trend.az | 3

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила прогноз по росту экономики страны в 2017 году до 2,5 процента с ожидавшихся в сентябре 2,4 процента, передате РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

Прогноз по динамике инфляции на текущий год повышен до 1,7 процента с прежних 1,6 процента. Прогноз по безработице понижен до 4,1 процента с 4,3 процента, ожидавшихся ранее.

Прогноз на 2018 год по росту ВВП США также улучшен — до 2,5 процента с 2,1 процента, по инфляции — остался на уровне 1,9 процента, а по безработице — снижен до 3,9 процента с предыдущего прогноза в 4,1 процента.