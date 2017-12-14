ФРС США по-прежнему прогнозирует три повышения ставки в 2018 году

2017-12-14 01:07 | www.trend.az | 3

Большинство членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам декабрьского заседания прогнозируют три повышения базовой ставки в 2018 году, до среднего уровня в 2,25 процента, передает РИА Новости со ссылкой на экономическоий прогноза регулятора.

Таким образом, ФРС сохранила сентябрьский прогноз по среднему уровню ставки по итогам 2018 года и по количеству ее повышений.

По итогам декабрьского заседания ФРС ожидаемо повысила базовую ставку с 1-1,25 процента до 1,25-1,5 процента годовых.