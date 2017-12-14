ООН запросила $1,72 млрд на гуманитарные операции в Южном Судане в 2018 году

2017-12-14 01:21 | www.trend.az | 4

ООН 13 декабря призвала государства выделить $1,72 млрд на оказание гуманитарной помощи шести миллионам жителей Южного Судана, охваченного кровопролитным междоусобным конфликтом с 2013 года. Об этом сообщил журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, передает ТАСС.

"Управление по координации гуманитарных вопросов ООН объявило сегодня о сборе $1,72 млрд на оказание в 2018 году жизненно важной помощи шести миллионам человек, которых коснулся конфликт, массовое перемещение людей, голод и ухудшение экономической ситуации в Южном Судане", - сказал он.

По его словам, за четыре года конфликта около 4 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, 2 млн из которых бежали в соседние страны. Кроме того, в нескольких районах страны существует реальная угроза массового голода, которая требует немедленного реагирования, отметил Хак.

План гуманитарного реагирования на кризис в Южном Судане в 2017 году был оценен в $1,6 млрд. По состоянию на начало декабря ООН получила около 70% запрошенных средств.