«Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира – ВИДЕО

2017-12-14 01:30 | www.oxu.az | 4

Футболисты мадридского «Реала» одержали волевую победу над «Аль-Джазирой» из ОАЭ в полуфинальном матче чемпионата мира среди клубов, который проходит в ОАЭ.

Как передает Oxu.Az, встреча, состоявшаяся в среду в Абу-Даби, завершилась со счетом 2:1 в пользу «сливочных». На гол Ромариньо (41-я минута) у хозяев команда Зинедина Зидана ответила точными ударами Криштиану Роналду (53) и Гарета Бейла (81).

Роналду стал лучшим бомбардиром клубных чемпионатов мира за все время – в его активе шесть голов.

В финале турнира 16 декабря «Реал» встретится с бразильским «Гремио», а «Аль-Джазира» в этот же день сыграет с мексиканской «Пачукой» в матче за третье место.

С.Б.

