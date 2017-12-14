Кремль видит много достойных кандидатов на выборах, но не видит конкурентов Путину

2017-12-14 01:41 | www.trend.az | 4

Кремль видит много достойных кандидатов на выборах президента РФ в 2018 году, но не видит конкурентов действующему главе государства Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, кто из кандидатов мог бы составить достойную конкуренцию Путину, передает ТАСС.

"Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путину, даже близко", - сказал он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.