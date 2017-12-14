16-летний игрок скончался во время матча в Ирландии

2017-12-14 01:52 | www.oxu.az | 3
Во время матча юниорского чемпионата Ирландии (игроки до 16 лет) между «Шенбурном» и «Сент-Кевин Бойз» произошла трагедия, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ВВС.
Во время матча потерял сознание и умер 16-летний игрок дублинцев Иззи Дезу.
Официальный сайт клуба называет его одним из самых многообещающих молодых футболистов Ирландии.
Юный футболист потерял сознание в начале второго тайма. Ему была оказана медицинская помощь на месте. Иззи Дезу был доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.