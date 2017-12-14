Путин объяснил отсутствие конкурентоспособной оппозиции в России

2017-12-14 13:51 | www.apa.az | 6

«Оппозиция сегодня не может предложить реальную повестку дня».

Как сообщает АПА со ссылкой на «Лента.ру», об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

«Когда мы говорим об оппозиции, важно ведь не только шуметь на площадях или в кулуарной обстановке и говорить об антинародном режиме, важно что-то предложить, чтобы сделать еще лучше жизнь в стране», - сказал президент России в ответ на вопрос о том, почему с его точки зрения в стране нет конкурентоспособной оппозиции.

Путин отметил, что у граждан есть объективные поводы для недовольства, «но когда люди начинают сравнивать и смотреть, что же предлагает оппозиция, особенно несистемная, возникают большие сомнения». «Вот это самая главная, как мне кажется, проблема тех, кто хотел бы быть конкурентоспособной оппозицией. Нужно предложить реальную, не эфемерную, не крикливую повестку дня», - добавил он.