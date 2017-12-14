Владимир Путин объявил формат своего участия в выборах

2017-12-14 13:51 | www.apa.az | 5

Как передает АПА со ссылкой на Лента.ру, об этом он сообщил на большой пресс-конференции.

«Это будет самовыдвижение, но я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил - партий и общественных организаций, которые разделяют мои взгляды на развитие страны», - отметил В.Путин.

Путин также отметил, что кандидатура руководителя его предвыборного штаба пока не определена.

Помимо этого, президент высказался о своей предвыборной программе: «Она уже почти есть, но презентовать ее сейчас неудобно». Говоря о видении страны, глава государства пояснил, что хотел бы видеть Россию устремленной в будущее и с гибкой политической системой.

Отметим, 6 декабря Путин объявил о намерении в четвертый раз баллотироваться на выборах главы государства. Также о желании побороться за пост президента заявили депутат Госдумы Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Предвыборная кампания должна стартовать в середине декабря 2017-го.