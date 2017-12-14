В Агдаше убили молодого парня – ОБНОВЛЕНО

2017-12-14 12:53 | www.oxu.az | 6

Установлена личность убитого в Агдаше юноши.

Как сообщает местное бюро АПА, убитый сегодня утром житель Агдаша Насибов Атраф Насиб оглы 2000 г.р. являлся студентом 2 курса Агдашского государственного гуманитарного колледжа.

Согласно сообщению, нападавшим оказался его ровесник Гаджиев Тарлан Фикрет оглы. Он убил Атрафа, нанеся ножевые удары в область сердца.

Пока не известно, по какой причине произошел инцидент.

На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов.

По факту в прокуратуре Агдашского района возбуждено уголовное дело.

В Агдашском гуманитарном колледже сообщили, что студент 2 курса Атраф Насибов получил ножевые ранения в районе 10:00. Инцидент произошел за пределами колледжа. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.

11:12

В Агдаше произошло убийство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел сегодня около 10.30 перед центральной почтой на улице Бекира Набиева в городе Агдаш.

16-17-летнего подростка ударили ножом в сердце.

Тело было отправлено в морг для обследования.

По факту ведется расследование.

Э.Ш.

