Прогноз погоды на завтра

2017-12-14 13:00 | www.oxu.az | 6

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами изморось. Будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Минэкологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-7, днем 9-12, в Баку ночью 5-7, днем 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление составит 768 мм ртутного столба, что выше нормы. Относительная влажность - 70-80%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Однако ночью и утром в некоторых восточных районах возможна изморось, местами будет туманно, подует восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 3-7, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью от 0-5 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.

Э.Ш.

