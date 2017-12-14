AZ EN RU TR
azerbaijan news app
Thumbnail

Парламент Великобритании получил право вето в решении о Brexit

2017-12-14 14:58 | www.trend.az | 6

Британские законодатели одобрили изменения в законе о Brexit, согласно которым договор о выходе Соединенного Королевства из состава Европейского союза должен быть сначала одобрен парламентом.

С небольшим перевесом в 309 голосов против 305 члены Палаты общин проголосовали за изменения, которые по существу дают им право вето в решении о Brexit, передает агентство Интерфакс со ссылкой на The Times.

По мнению экспертов, это решение серьезно ослабит позиции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй перед очередным раундом переговоров о Brexit, которые начнутся в Брюсселе в пятницу.

Часть депутатов парламента от Консервативной партии, возглавляемой Мэй, проголосовала также, как их оппоненты из Лейбористской партии, тем самым выступив против "своего" премьера, вопреки ее попыткам переубедить их.

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər