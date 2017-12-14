Парламент Великобритании получил право вето в решении о Brexit

2017-12-14 14:58 | www.trend.az | 6

Британские законодатели одобрили изменения в законе о Brexit, согласно которым договор о выходе Соединенного Королевства из состава Европейского союза должен быть сначала одобрен парламентом.

С небольшим перевесом в 309 голосов против 305 члены Палаты общин проголосовали за изменения, которые по существу дают им право вето в решении о Brexit, передает агентство Интерфакс со ссылкой на The Times.

По мнению экспертов, это решение серьезно ослабит позиции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй перед очередным раундом переговоров о Brexit, которые начнутся в Брюсселе в пятницу.

Часть депутатов парламента от Консервативной партии, возглавляемой Мэй, проголосовала также, как их оппоненты из Лейбористской партии, тем самым выступив против "своего" премьера, вопреки ее попыткам переубедить их.