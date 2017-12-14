İran ve Çin arasındaki ekonomik ilişkiler geliştiriliyor

2017-12-14 14:13 | www.trend.az | 1

İran Sanayi Geliştirme ve Yenileme Organizasyonu (IDRO) ile Çin Uluslararası Ticaret Odası arasında işbirliği anlaşmasının imzalandığı belirtildi.

İran Sanayi Geliştirme ve Yenileme Organizasyonu (IDRO) ile Çin Uluslararası Ticaret Odası arasında sanayi ve ekonomi alanında karşılıklı işbirliğinin arttırılmasını amaçlayan mutabakat zaptı imzalandı.

Söz konusu işbirliği imza töreni İran Sanayi Geliştirme ve Yenileme Organizasyonu Genel Müdürü Mensur Muazzami ve Çin Uluslararası Ticaret Odası Başkanı Wang Yang’ın katılımıyla Tahran’da gerçekleşti.

Muazzami bu törende İran-Çin ilişkilerinin stratejik açıdan büyük önem taşıdığını belirterek, “İki ülke arasında çok sayıda işbirliği potansiyeli var, fakat bu ilişkilerin daha fazla artması için İran'daki Çinli şirketlerin doğrudan yatırım yapması gerekiyor. Bana göre İran’da yatrım yapan Çinli firmalar daha başarılı olacaklar” ifadelerinde bulundu.