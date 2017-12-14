Путин раскрыл свою миссию на следующий президентский срок

2017-12-14 13:54 | www.apa.az | 5

Президент России Владимир Путин заявил, что у него уже практически есть предвыборная программа.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Лента.ру», соответствующее заявление президент России сделал в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Путин намерен сосредоточиться на развитии инфраструктуры, здравоохранения, образования, повышении доходов россиян. «Я уже много раз говорил о том, какой хотел бы видеть Россию», - напомнил он.

По его словам, страна должна быть современной. «Еще раз скажу - она должна быть устремлена в будущее, она должна быть очень современной, политическая система должна быть гибкой, экономика должна быть построена на высоких технологиях, производительность труда должна многократно возрасти», - сказал он.