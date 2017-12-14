Президент России: Судя по всему, ведется работа по выходу США из соглашения по РСМД

2017-12-14 14:15 | www.apa.az | 6

США проводят информационно-пропагандистскую работу для возможного выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сегодня на ежегодной пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

«Мы слышим разговоры о проблемах по Договору о ракетах малой и средней дальности. Судя по всему, создаются условия и проводится информационно-пропагандистская работа для возможного выхода США из этого договора», - отметил Путин.

«По факту Соединенные Штаты Америки уже вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Вот они пытаются нас в чем-то обвинять и упрекнуть, а сами они что сделали - они поставили пусковые системы в Румынии, они поставили пусковые системы «Иджис», - сказал Владимир Путин.