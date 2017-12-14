Азербайджан предлагает Великобритании наладить совместное производство нефтегазового оборудования

2017-12-14 15:09 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан предлагает Великобритании создать совместные предприятия в сфере производства нефтегазового оборудования.

Согласно сообщению министерства экономики Азербайджана, с таким предложением выступил министр экономики Шахин Мустафаев на встрече с находящимся в Баку государственным министром Великобритании по торговле и экспорту, баронессой Роной Фэйрхед.

Министр подчеркнул, что британские компании могут инвестировать в промышленные парки Азербайджана, а также совместно с местными компаниями создать животноводческие хозяйства, наладить производство медицинского оборудования, продуктов питания, в частности, переработку мяса и молока.

Кроме того, добавил Мустафаев, обе страны имеют большие возможности для развития связей в сферах туризма, транспорта и ИКТ. По мнению министра, Великобритания также может воспользоваться транспортными и транзитными возможностями Азербайджана.

В ходе встречи министр еще раз напомнил гостю о справедливой позиции Азербайджана по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.