Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с Турцией

2017-12-14 15:14 | www.trend.az | 4

Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с Турцией в сферах промышленности и технологий, сообщил министр промышленности Беларуси Виталий Вовк во время белорусско-турецкого инновационного форума, передает корреспондент Белта.

"Для Беларуси Турция является важным партнером, и мы выражаем свою заинтересованность в укреплении взаимоотношений с этой страной. Мы открыты для обсуждения любых тем, которые представляют взаимный интерес. Беларусь и Турция обладают большим промышленным, научным, техническим и инновационным потенциалом для существенного наращивания взаимовыгодных торгово-экономических связей. Мы заинтересованы в привлечении турецких инвестиций и технологий, создании в нашей стране современных производств", - сказал Виталий Вовк.

В прошлом году Беларусь заключила соглашение о научно-техническом сотрудничестве с Турцией. "Наша основная задача - поддержка научного и инновационного сотрудничества на уровне научных организаций, университетов, малого и среднего бизнеса", - добавил заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Щербаков.