Путин рассказал, почему Трамп не может выполнить предвыборные обещания

2017-12-14 14:45 | www.apa.az | 6

«Президент США Дональд Трамп не в состоянии выполнить свои предвыборные обещания, в том числе в отношении России, из-за ограничений внутри США».

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин.



«Есть вещи, которые он хотел бы сделать, но не смог пока — реформа здравоохранения, другие направления. Кстати, во внешней политике он говорил об улучшении отношений с Россией. Очевидно, что даже если бы он хотел, пока не в состоянии это сделать из-за известных ограничений», — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.

